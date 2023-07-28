Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da arkadaşıyla birlikte denize giren Muhammet Emir Çapkın (20), dalgalara kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar, gencin bulunması için çalışma başlattı.

Güzelcehisar sahili ile İnkum tatil beldesi arasındaki bir kumsala arkadaşı ile birlikte giden Muhammet Emin Çapkın, serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Çapkın gözden kaybolurken, arkadaşı ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı bot ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki dalgalar nedeniyle ekipler de zor anlar yaşandı. Komutanlığa bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi de kıyıya yakın yerde arama çalışması başlattı. Denizden yapılan aramalar dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-07-28 19:13:25