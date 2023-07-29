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        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:46
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da dün arkadaşıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan Muhammet Emin Çapkın'ı (20), arama çalışmaları sürüyor.

        Dün öğle saatlerinde, Güzelcehisar sahili ile İnkum tatil beldesi arasındaki bir kumsala arkadaşı E.D. (16) ile birlikte giden Muhammet Emin Çapkın, serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Çapkın, gözden kayboldu. Kumsala çıkmayı başaran Ensar Dursun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla arama çalışması başlattı. Dün gece havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildi. Sabah erken saatlerde çalışmalar yeniden başladı.

        Ensar Dursun ve Muhammet Emin Çapkın´ın dün Çaycuma ilçesinden geldikleri ve Pilavkumu plajına inebilmek için Güzelcehisar köyünden yaklaşık 2 kilometre dağlık alandan yürüyerek, kumsala ulaştıkları öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot deniz yüzeyinden, DEGAK-3 dalgıç ekipleri de kumsalın içinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de karada arama çalışması yaptığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-29 13:45:15

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