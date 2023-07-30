Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:44
        Denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan Muhammet Emin Çapkın'ın (20), 1 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

        Güzelcehisar sahili ile İnkum tatil beldesi arasındaki kumsala arkadaşı E.D. (16) ile giden Muhammet Emin Çapkın, 28 Temmuz'da öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir anda dalgalara kapılan Çapkın, gözden kayboldu. Kumsala çıkmayı başaran E.D., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarla arama çalışması başlattı. Çapkın'ın cansız bedeni, bu sabah kaybolduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta deniz yüzeyinde bulundu. Ekiplerce çıkarılan cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

        2023-07-30 11:43:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün
        Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu
        Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu
        Bartın'da dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor
        Bartın'da dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor
        Bartın'da dalgalara kapılan genç kayboldu
        Bartın'da dalgalara kapılan genç kayboldu
        Bartın Belediyesinde ek protokol imzalandı
        Bartın Belediyesinde ek protokol imzalandı