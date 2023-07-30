Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bartın Limanı´na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:04
        Bartın Limanı´na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN Limanı'na yük almak için gelen `Dandun´ isimli kuru yük gemisinin denize atık bıraktığı tespit edilerek, 3 milyon 843 bin TL ceza uygulandı.

        Bartın Limanı'na sabah saatlerinde gelen Sierra Leone bayraklı `Dandun´ isimli kuru yük gemisi limandan 4 ton yük aldı. Gemi, Romanya´ya hareket edeceği sırada deniz polisi atık bırakıldığını tespit etti. Gemiye çıkan ekipler, 1 Mısır, 8 Suriye uyruklu personelin kimlik kontrollerini yaptı. Ardından gemide inceleme yapan ekipler,  arka kısmından paslı ve ambar atığı pis suyun denize boşaltıldığını tespit etti. Ekipler, boşaltımı durdururken, çevre kanunu kapsamında gemiye 3 milyon 843 bin TL idari para cezası uyguladı. Gemi cezai işleminin ardından yoluna devam etti. (DHA)

           DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-30 16:03:35

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi
        Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3,8 milyon lira ceza kesildi
        Denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı
        Denizde kaybolan Muhammet'in cansız bedenine ulaşıldı
        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Bartın'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün
        Denizde kaybolan Muhammet´i arama çalışmalarında 2´nci gün
        Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu
        Bartın'da denize giren Muhammet Emir, dalgalara kapılıp kayboldu
        Bartın'da dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor
        Bartın'da dalgalara kapılarak kaybolan genç aranıyor