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        Bartın´da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:09
        Bartın´da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde, Kemal ve Cemal Bayrak'a ait iki katlı ahşap evde çıktı. Evin çatısında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alev alev yanan ev söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-07-31 18:08:41

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