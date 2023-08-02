Amasra'ya 922 Rus yolcuyla gelen kruvaziyer, davul ve zurna ile karşılandı

Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra Limanı'na yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile ilçeye gelen 922 Rus turist, davulzurna ve köçekle karşılandı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Kruvaziyerle gelen en kalabalık Rus turistlerimiz için davul zurna ile karşılama yaptık" dedi.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan, 922 yolcu ile 451 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemlerinin ardından ilçeye gelerek gezintiye çıktılar. 22'nci seferini düzenleyen ve en kalabalık Rus turist kafilesiyle gelen misafirler için davul ve zurna ile karşılama yapıldı. Bazı turistler şaşkınlık yaşadıkları ifade ederken, bazıları da oyun oynamaya başladı. Rus turistler, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezdikten sonra akşam saatlerinde kentten ayrılıp, Sinop'a hareket edecek.

Kruvaziyerin Amasra'ya 22'nci seferi olduğunu söyleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Ağustos ayının ilk seferi şu anda yapılıyor. 22'nci kez gelen gemimizin en kalabalık geldiği zamandır. 922 yolcumuz personelle birlikte yaklaşık 1500 misafirimizi ağırlıyoruz. Amasra içinde yapılan 22 seferimiz oldu, bu da bizim için büyük bir mutluluk, en kalabalık turist grubu geldiği için acentenin talebiyle davul zurnayla karşıladık. Ağırlıklı Rus misafirlerimiz de bu karşılamadan memnun kaldı. Şu anda misafirlerimiz Amasra'yı geziyor" dedi.

Çakır, "Buraya gelen Rus turistler Amasra'nın çevresindeki plajları ziyaret ediyorlar. Herhangi bir tur satın almadan Amasra içini geziyorlar. Bir kısmı Safranbolu ilçemize gidiyorlar, sadece Amasra içinde değil bölge için ciddi ekonomik, sosyal katkıları olan bir seyahat olmuş oluyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-08-02 11:44:07