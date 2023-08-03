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        Bartın'da selde zarar gören sanayi sitesindeki iş yerlerinde mesai başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:49
        Bartın'da selde zarar gören sanayi sitesindeki iş yerlerinde mesai başladı

        Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'daki sel felaketinden en çok hasar gören Atılım Sanayi Sitesi'ndeki 200 iş yerinin temizlik çalışmaları tamamlandı, işbaşı yapıldı. Selden 24 gün geçtikten sonra sitedeki kauçuk, demir doğrama, mobilya, ahşap tekne atölyeleri, kuru gıda ambarları gibi 200 iş yerinde temizlik çalışmaları sonrası üretimler başladı.

        Kentte, 9 Temmuz'da meydana gelen sağanaklar sonrası Bartın-Zonguldak yolu Kuyumcu mevkisindeki Atılım Sanayi Sitesi'nin yan tarafındaki dere, yaklaşık 15 metre yükselip taştı. 200 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesinde çok sayıda dükkan, taşkın sebebiyle zarar gördü. Sanayi sitesinde bulunan ve 56 kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında da sular, yaklaşık 80 santim yükselip, makinelere ve ürünlere zarar verdi. Sel felaketinin üzerinden 24 gün geçtikten sonra sanayi sitesindeki kauçuk, demir doğrama, mobilya, ahşap tekne atölyeleri, kuru gıda ambarları gibi 200 iş yeri temizliğin ardından üretimlere başladı.

        'İŞBAŞI YAPTIK'

        Sanayi sitesinde 80 kişinin çalıştığı ayakkabı üretim atölyesinin yetkilisi Çağan Öztürk, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Makinelerdeki ve duvarlardaki sel izlerini temizledik. Şu anda o sel izleri sadece yüreğimizde kaldı. Çalışanlarımızla işbaşı yaptık. Bazı aksaklıklar olsa da onları da zaten zamanla çözeceğiz. Şu anda 45 kişiyle çalışmaya başladık. Diğer kalan arkadaşlarımızla da 10-12 gün içerisinde çalışmaya başlamış olacağız" dedi.

        'ZARAR BÜYÜK AMA İŞİMİZE BAŞLADIK'

        Sanayi sitesinde 30 kişinin çalıştığı mobilya üretim atölyesinde usta başı olarak görev yapan Dursun Sinoplu, "Burada çok kötü bir sel felaketi yaşadık. Üretimimiz 10-15 gün aksadı. İş yerimizin içindeki sel suları yaklaşık 1 metre yükseldi, sonrasında temizlik çalışması yaptık. Makinelerimizi temizledikten sonra şimdi yeniden üretime başladık. İş gücü ve ürünlerimizden çok büyük zararlar yaşadık ama Allah'a şükür işimize başladık ve devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-03 10:48:34

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