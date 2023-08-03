Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Başkent EDAŞ´tan Bartın´da bakım ve yatırım çalışmaları 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:07
        Başkent EDAŞ´tan Bartın´da bakım ve yatırım çalışmaları 

        BARTIN (DHA)Başkent EDAŞ, Kırıkkale´de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Kırıkkale´de bin 497 trafo ve 7 bin 371 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı. Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus´ta 888 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 61 trafo ve 25 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 690 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. 87 AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE 2 YENİ ELEKTRİK PANOSU MONTAJI TAMAMLANDI Bartın´da hizmet verdiği 147 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 4 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 87 yeni aydınlatma armatürünün montajı ve yeni 2 elektrik panosu montajını da tamamlandı. DHA-Genel Türkiye-Bartın DHA

        2023-08-03 11:06:46

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Kedisi öldü veterineri darp etti!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Bartın'da selde zarar gören sanayi sitesindeki iş yerlerinde mesai başladı
        Bartın'da selde zarar gören sanayi sitesindeki iş yerlerinde mesai başladı
        Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete ba...
        Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete ba...
        Bartın'da 10 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması başladı
        Bartın'da 10 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması başladı
        Amasra'ya 922 Rus yolcuyla gelen kruvaziyer, davul ve zurna ile karşılandı
        Amasra'ya 922 Rus yolcuyla gelen kruvaziyer, davul ve zurna ile karşılandı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 922 yolcusuyla Amasra'da demirledi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 922 yolcusuyla Amasra'da demirledi
        Bartın´da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü
        Bartın´da 2 katlı ahşap ev yangında küle döndü