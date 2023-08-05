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        Bartın´da plaja kaya parçaları düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 19:42
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        Bartın´da plaja kaya parçaları düştü
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        Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü plajına dağdan kopan kayalar düştü. Tedbir amaçlar plajın bir kısmı ve yol şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

        Akşam saatlerinde Ovatekkeönü plajı yakınındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, kumsal alana yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanan kaya parçaları, sahilde bulunan tatilcileri endişelendirdi. Tatilciler, olayın yaşandığı bölgeden uzaklaşırken, durumun haber verilmesi üzerine plaja jandarma ekipleri sevk edildi. Plaja düşen kayalıkların bulunduğu bölüm ile Alapınar mahallesine giden yol şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Kayaların düştüğü alanda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme yapacağı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

        2023-08-05 19:41:46

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