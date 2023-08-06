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        Bartın´da kayalıktan şelale göletine atlayınca 10 metre derinlikteki çamura saplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 21:20
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        Bartın´da kayalıktan şelale göletine atlayınca 10 metre derinlikteki çamura saplandı
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        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine kayalıklardan atlaya Mustafa Eyidoğan (30), 10 metre derinlikte çamura sağlanarak boğuldu.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Gergece şelalesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte şelaleye giden Mustafa Eyidoğan kayalıklardan suya atladı. Eyidoğan´ın dışarıya çıkmaması üzerine arkadaşları tarafından bir süre arandı. Ancak bir sonuca ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar şelaleye tüple girerek, yaklaşık 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde Mustafa Eyidoğan´ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan Eyidoğan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-06 21:19:32

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