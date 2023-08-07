Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da düğün konvoyunda bir kişi tabanca ile havaya ateş açarken, araçta bulunan bir başka kişinin ise bu durumu görüntülediği anlar, olay yerinden geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bartın-Karabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy istikametine seyir halindeki düğün konvoyunun en arkasında bulunan 74 DA 677 plakalı otomobilin içinden kolunu çıkartan kimliği belirsiz bir kişi havaya rastgele 5 el ateş etti. O anda otomobilin içindeki bir başka kişinin ise cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen otomobildeki bir başka kişi tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla jandarma ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-08-07 23:37:57