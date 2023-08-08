Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da düğün konvoyunda otomobilinden tabancayla havaya ateş eden T.K. (34), jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 5 bin 250 TL idari para cezası verilirken, T.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, önceki akşam saatlerinde BartınKarabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy yönüne giden düğün konvoyunun en arkasındaki 74 DA 677 plakalı otomobilin sürücüsü, havaya rastgele 5 el ateş etti. Bu sırada sürücünün yanındaki kişinin de cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından da cep telefonuyla kayda alındı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü T.K.'yi gözaltına aldı. T.K.'nin kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

        Jandarma tarafından ifadesi alınan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 bin 250 TL idari para cezası verildi. T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-08 12:22:30

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        "Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz"
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Karısı ve üvey oğlunu öldürmüştü! Cezaevinden haber var!
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı
        Düğün konvoyundaki maganda otomobilden rastgele ateş açtı
        Bartın'da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi
        Bartın'da gölete giren kişi boğularak yaşamını yitirdi
        Bartın´da kayalıktan şelale göletine atlayınca 10 metre derinlikteki çamura...
        Bartın´da kayalıktan şelale göletine atlayınca 10 metre derinlikteki çamura...
        Bartın´da plaja kaya parçaları düştü
        Bartın´da plaja kaya parçaları düştü
        Bartın'da sel mağduru üniversite adaylarına "Mobil Tercih Aracı"yla hizmet...
        Bartın'da sel mağduru üniversite adaylarına "Mobil Tercih Aracı"yla hizmet...
        Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyor
        Başkent EDAŞ, Bartın'da kesintisiz elektrik için yatırımlarına devam ediyor