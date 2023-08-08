Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da düğün konvoyunda otomobilinden tabancayla havaya ateş eden T.K. (34), jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 5 bin 250 TL idari para cezası verilirken, T.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde BartınKarabük yolu Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Kurtköy yönüne giden düğün konvoyunun en arkasındaki 74 DA 677 plakalı otomobilin sürücüsü, havaya rastgele 5 el ateş etti. Bu sırada sürücünün yanındaki kişinin de cep telefonuyla video çektiği görüldü. Otomobilden havaya ateş edilmesi yoldan geçen başka bir araçta yolculuk yapanlar tarafından da cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, otomobilin sürücüsü T.K.'yi gözaltına aldı. T.K.'nin kullandığı kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Jandarma tarafından ifadesi alınan sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 5 bin 250 TL idari para cezası verildi. T.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-08-08 12:22:30