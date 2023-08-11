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        Cinayeti, cezaevinden tahliye olduğu gün işlemiş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:27
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        Cinayeti, cezaevinden tahliye olduğu gün işlemiş
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        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Emre Yalçın'ı (20), bıçaklayarak öldüren Harun Açıkgöz'ün aynı gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Açıkgöz, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

        Olay, önceki gün, gece saatlerinde Kozcağız beldesindeki bir kahvehanede meydana geldi. Aralarında husumet olan Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) kahvehanede karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Harun Açıkgöz, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Emre Yalçın'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. Emre Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olayda kullandığı bıçakla birlikte Açıkgöz'ü yakalayarak gözaltına aldı. Açıkgöz, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Açıkgöz'ün 2 ay önce Kozcağız beldesinde kayınvalidesinin oturduğu evi kundaklayarak, yangın çıkardığı ve bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi. Açıkgöz'ün tahliye olduğu gün beldeye geldiği ve olayın yaşandığı bildirildi.

        Emre Yalçın, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

        2023-08-11 11:26:19

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