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        Kayınvalidesinin evine tüfekle ateş açtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:05
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        Kayınvalidesinin evine tüfekle ateş açtı
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        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da T.K., yaşadıkları tartışma sonrası eşinin gittiği kayınvalidesinin evine, tüfekle 3 el ateş etti. T.K, jandarmaya teslim olurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi T.K. ile tartışan F.K., 1 yaşındaki kızı S.K.´yi de alarak, annesi Ş.Ö.´nün evine gitti. T.K., telefonla aradığı eşi cevap vermeyince otomobiliyle kayınvalidesinin evinin önüne giderek 3 el ateş etti. T.K. ardından jandarmaya teslim oldu. T.K.'nin ifadesinde, "Eşimin telefonlarına ulaşamadım, bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenildi.

        Polis ekipleri 3 katlı binada yaptığı incelemede, saçmaların duvara ve camlara zarar verdiğini tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-12 16:04:40

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