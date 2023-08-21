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        Kazada ölen Muhammet Ali, 'Bu benim son motosikletim' demiş

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:14
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        Kazada ölen Muhammet Ali, 'Bu benim son motosikletim' demiş
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        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)İSTANBUL´dan yeni aldığı motosikletiyle Bartın´a giderken Zonguldak´ın Devrek ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35), toprağa verildi. Cenazeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katılırken, Arslan'ın motosikleti almadan önce arkadaşlarına, 'Bu benim son motosikletim' dediği öğrenildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K. (36), yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arslan buradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu, evli ve 2 çocuk babası Muhammet Ali Arslan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gökhan K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Muhammet Ali Arslan´ın cenazesi, sabah saatlerinde hastane morgundan alınıp, cenaze aracıyla memleketi Bartın'ın Çayırlar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu. Muhammet Ali Arslan'ın kardeşi Furkan, annesi Semra ve eşi İzlem Arslan cenazede gözyaşı döktü. Tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Arslan´ın cenazesi, daha sonra doğup büyüdüğü Esentepe Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi. Burada, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan taziyeleri kabul etti.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, protokol, aile üyeleri ve yakınları katıldı. Muhammet Ali Arslan, namazın ardından Halatçıyaması Aile Kabristanı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

        Bartın'da kuyumculuk yaptığı belirtilen Muhammet Ali Arslan'ın, İstanbul'dan aldığı motosikletin 4 silindirli, 650 cc, 85 beygir gücünde olduğu ve 4'üncü kez motosiklet aldığı öğrenildi. Arslan'ın kazadan 2 gün önce, diğer motorcu arkadaşlarıyla buluşmasında, `İstanbul´dan alacağım motosiklet son motosikletim olacak´ dediği öğrenildi.

        Muhammet Ali Arslan´ın dün sabah saatlerinde kardeşi Furkan Arslan ile birlikte otomobille İstanbul´a gitti belirtildi. Arslan´ın motosikleti aldıktan sonra arkadaşı Gökhan K. ile birlikte yola çıktığı, kardeşi Furkan'ın ise otomobille geri döndüğü öğrenildi. Muhammet Ali Arslan´ın, sosyal medya hesabından da 'Hayırlı olsun' yazarak motosikletinin fotoğrafını paylaştığı görüldü.

        Bu arada otomobil sürücüsü Ş.G., Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-21 16:10:47

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