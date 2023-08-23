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        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:20
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        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza
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        Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da bir iş yerinin önünde drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobili de aynı süre kadar trafikten men edildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün sabah saat 10.40 sıralarında Gölbağı Mahallesinde yaşandı. Sürücü Ö.F.Ş., otomobiliyle bir iş yerinin önünde drift yapmaya başladı. Üç tur kendi etrafında dönen otomobil daha sonra mahalleden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen otomobilin sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        20 BİN 342 TL CEZA KESİLDİ

        Sürücü Ö.F.Ş.´ye 20 bin 342 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine iki ay süreyle el konulurken otomobili de iki ay trafikten men edildi. Sürücü Ö.F.Ş. hakkında `trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek´ suçundan da adli işlem başlatıldı. Sürücünün drift attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-23 20:18:06

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