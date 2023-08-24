Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:43 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Yukarışeyhler köyünde oturan Fati T.'yi (69) kendisini savcı olarak tanıtıp 201 bin TL değerindeki altın ve döviz alan şüpheli Ö.B., jandarma ekipleri tarafından Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki otobüs terminalinde yakalandı.

        Olay, dün Yukarışeyhler köyünde yaşandı. Ö.B. isimli dolandırıcı, köyde oturan Fati T.'yi arayıp kendisini savcı olarak tanıttı. Ö.B., Fati T.'ye bir suç örgütünün içinde isminin geçtiğini söyledi ve evdeki altın ve dövizleri incelemek üzere almaya geleceğini söyledi. Ö.B., eve gidip yaşlı kadının evinde bulunan 5 bin 450 Euro, 41 bin TL değerindeki 4 adet reşat altın, 27 bin TL değerindeki 5 adet yarım altın, 300 TL ile maaş ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Fati T., jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, Ö.B.´nin yerini teknik takip sonucu tespit etti. Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki otobüs terminalinde yakalanıp gözaltına alınan Ö.B., adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaşlı kadına para ve altınlarını iade etti. Fati T., jandarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-24 18:42:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza
        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza
        Bartın'da toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı
        Bartın'da toplu tüketim yerlerinde denetimlere başlandı
        Kazada ölen Muhammet Ali, 'Bu benim son motosikletim' demiş
        Kazada ölen Muhammet Ali, 'Bu benim son motosikletim' demiş