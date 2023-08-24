Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Yukarışeyhler köyünde oturan Fati T.'yi (69) kendisini savcı olarak tanıtıp 201 bin TL değerindeki altın ve döviz alan şüpheli Ö.B., jandarma ekipleri tarafından Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki otobüs terminalinde yakalandı.

Olay, dün Yukarışeyhler köyünde yaşandı. Ö.B. isimli dolandırıcı, köyde oturan Fati T.'yi arayıp kendisini savcı olarak tanıttı. Ö.B., Fati T.'ye bir suç örgütünün içinde isminin geçtiğini söyledi ve evdeki altın ve dövizleri incelemek üzere almaya geleceğini söyledi. Ö.B., eve gidip yaşlı kadının evinde bulunan 5 bin 450 Euro, 41 bin TL değerindeki 4 adet reşat altın, 27 bin TL değerindeki 5 adet yarım altın, 300 TL ile maaş ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Fati T., jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, Ö.B.´nin yerini teknik takip sonucu tespit etti. Zonguldak´ın Ereğli ilçesindeki otobüs terminalinde yakalanıp gözaltına alınan Ö.B., adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaşlı kadına para ve altınlarını iade etti. Fati T., jandarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-08-24 18:42:04