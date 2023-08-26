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        Manav ile üst katlardaki 3 daire, yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:45
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        Manav ile üst katlardaki 3 daire, yangında kullanılamaz hale geldi
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        Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde 3 katlı binanın altındaki manavda çıkan yangın, üst katlara da sıçradı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, manava ve daireler, kullanılamaz hale geldi.

        Liman Mahallesi'nde 3 katlı binanın altındaki Mustafa Aşgın´a ait manavda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede, üst katlara da sıçradı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında manav ve üst katlardaki daireler kullanılamaz hale geldi.

        Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

        2023-08-26 10:43:59

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