Bartın'da dereye giren Rümeysa, boğuldu

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Kozcağız beldesinde bulunan dereye giren Rümeysa Zoroğlu (17), bouldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kozcağız ilçesine bağlı Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sıcak havadan bunalarak dereye giren Rümeysa Zoroğlu, bir süre sudan çıkmadı. Durumdan endişelenen ailesi Rümeysa'yı suyun üzerinde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi dere kenarında yapılan genç kız, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rümeysa Zoroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-08-27 20:29:53