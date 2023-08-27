Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da dereye giren Rümeysa, boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 20:30 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da dereye giren Rümeysa, boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Kozcağız beldesinde bulunan dereye giren Rümeysa Zoroğlu (17), bouldu. 

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kozcağız ilçesine bağlı Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sıcak havadan bunalarak dereye giren Rümeysa Zoroğlu, bir süre sudan çıkmadı. Durumdan endişelenen ailesi Rümeysa'yı suyun üzerinde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi dere kenarında yapılan genç kız, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rümeysa Zoroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-27 20:29:53

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Manav ile üst katlardaki 3 daire, yangında kullanılamaz hale geldi
        Manav ile üst katlardaki 3 daire, yangında kullanılamaz hale geldi
        Bartın'da şimşir güvesiyle mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı
        Bartın'da şimşir güvesiyle mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı
        Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı
        Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı
        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı