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        Bakan Tunç: Anadolu, Türk yurdu olmaya devam edecek (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:02 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:03
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        Bakan Tunç: Anadolu, Türk yurdu olmaya devam edecek (2)
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        TRAFİK KAZASINDA ÖLEN AK PARTİ İL BAŞKANININ OĞLUNUN MEVLİDİNE KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu´nun Gerede ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri´nin programının ardından Bartın´a geçti. Tunç, 1 hafta önce Zonguldak´ın Devrek ilçesi Çaydemirmeni beldesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan´ın oğlu Muhammet Ali Arslan için düzenlenen mevlit programına katıldı. Çayırlar Mahallesindeki evinin önünde Bartın Vali Vekili Uğur Karakaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Tunç, Muhammet Ali Arslan´ın annesi Semra Arslan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Kur´an tilaveti, ilahiler ve duaların okunmasının ardından konuşma yapan Bakan Tunç, "Geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Ali Arslan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-27 21:01:56

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