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        Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:52 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:53
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        Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye kurtardı
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        Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da ırmakta sürüklenen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Bartın Irmağı'nda sürüklenen ineği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, botla ineğe yaklaşıp, halat bağladı. Bot ve halatla su kenarına getirilen inek, sudan çıkartıldı. Veteriner hekimin kontrol ettiği ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

        2023-08-30 17:51:29

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