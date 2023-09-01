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        Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:46
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        Caddede yürürken başına yorgun mermi isabet etti
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        Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)-BARTIN'da caddede yürürken başına yorgun mermi isabet eden Mustafa Demirci (67), yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Mustafa Demirci'nin başına yorgun mermi isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

        2023-09-01 10:44:32

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