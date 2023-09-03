Bartın'da denizde, karaya 100 metre mesafede hortum çıktı
Ayhan ACAR/ KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde karaya yakın yerde oluşan hortum, halkı tedirgin etti.
Kurucaşile ilçesinde karaya yaklaşık 100 metre uzaklıkta denizde hortum oluştu. Hortumun karaya yaklaşmasıyla bölge halkı tedirgin oldu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, 30 dakika boyunca karaya yakın olarak Kastamonu´nun Cide ilçesine doğru ilerledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2023-09-03 17:50:44