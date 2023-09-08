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        Bartın'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:17
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        Bartın'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu (2)
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        MERMERMOZAİKLERDE BULUNDU

        Bartın'ın 3 bin yıllık tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın Kum Mahallesinde, Roma eyalet meclisi olarak bilinen 'Bedesten' bölgesinde elinde su testisi olan Nymphe (su perisi) heykelinin yanı sıra aynı noktada mermer mozaikler de bulundu.

        Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru, Bedesten'de ağaç temizliği ve eseri ortaya çıkarma çalışmalarının 10 gün önce başladığını söyleyerek, "Burada Roma döneminden kalma önemli bir eseri gün yüzüne çıkarmayı amaçladık. Geçtiğimiz günlerde kurtarma kazılarında bazı eserler bulundu. Buranın turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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