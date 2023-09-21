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        Bartın'da yapımı 2 yılda tamamlanan gulet yat denize indirildi

        OSMANLIdöneminde donanmaya çektirme teknelerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Atölyesi'nde 2 yılda tamamlanan 24 metre uzunluğundaki gulet yat denize indirildi. Havadan da görüntülenen yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine götürülüp turizm amaçlı kullanılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:10
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        Bartın'da yapımı 2 yılda tamamlanan gulet yat denize indirildi
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        OSMANLIdöneminde donanmaya çektirme teknelerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Atölyesi'nde 2 yılda tamamlanan 24 metre uzunluğundaki gulet yat denize indirildi. Havadan da görüntülenen yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine götürülüp turizm amaçlı kullanılacak.

        Osmanlı İmparatorluğu'na savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üretilen Kurucaşile'de, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. Kurucaşile ve Ovatekkeönü ile Kapısuyu limanlarında derme çatma barakalarda devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinden, bir iş insanından 2 yıl önce alınan siparişle Ovatekkeönü köyündeki tersanede gulet yat yapıldı. 24 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki teknenin yapımına 2 yıl önce başlandı. Kestane ve meşe ağaçlarının kullanıldığı teknenin yapımında 20 usta görev yaptı. Tersanenin önüne kurulan düzeneğe yerleştirilen tekne, denize 50 metrelik mesafeye 3 günde yaklaştırılabildi. Teknenin alt bölümüne eski usullerle hazırlanan kızakların üzerinden iş makinesinin gücüyle kaydırılan yat, denizdeki başka tekne yardımıyla yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından denize indirildi. Denize inmeden önce yat sahibi ve tersane çalışanları dualar edip, kurban kesti. Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderilen gulet yatın turizm amaçlı kullanılacağı öğrenildi.

        'MAYIS AYINDA BU TEKNEDEN İLKİNİ ŞİMDİ DE BUNU DENİZE İNDİRECEĞİZ'

        Öğretmenliği bıraktıktan sonra dedesinin mesleği olan ahşap yat yapmaya başlayan tersane sahibi Dursun Gür (59), "Gulet yatın yapımına 2 yıl önce başlamıştık. Mayıs ayında bu tekneden ilkini suya indirmiştik. Şimdi de bunu denize indireceğiz. Bu teknemiz Bodrum'a gidecek. Bizim burada ahşap tekne yapım yapanlar 8-10 tersaneler var, kooperatif kurduk ama şu ana kadar teknelerin denize indirilebilmesi için bir düzenek oluşturamadık. O yüzden biz de eski usullerle bu işlemi yapıyoruz. Eğer hava uygun olmazsa 3-4 gün bu denize indirme işlemi devam ediyor. 2 yıllık zahmetli bir yapım aşamasından sonra geminin denize indirilmesi bizi en çok mutlu eden andır" diye konuştu.

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