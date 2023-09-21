Amasra´da Büyük İskender´e ait heykel başı bulundu (2)- Yeniden BARTIN´ınAmasra ilçesinde, Roma dönemine ait yapıdaki kazıda heykel başı bulundu. Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede heykel başının Makedonya Kralı Büyük İskender´e ait olduğu tespit edildi, eser müzeye teslim edildi.

BARTIN´ınAmasra ilçesinde, Roma dönemine ait yapıdaki kazıda heykel başı bulundu. Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede heykel başının Makedonya Kralı Büyük İskender´e ait olduğu tespit edildi, eser müzeye teslim edildi.

Tarihi ve turistik ilçe Amasra'ya bağlı Kum Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide, 2 yıldır arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında Roma dönemine ait mimari yapıların yanı sıra 8 sütun ile 250 sikke, taş seramik, pişmiş toprak, cam metal mozaik, mermer ve 3 insan kemiği bulunarak, toplamda 350 materyal kayıt altına alındı.

Sütunların bulunduğu alanın yakınında 2 gün önce toprak içinde bir heykel başı olduğunun belirlenmesinin ardından arkeologlar tarafından titiz bir kurtarma kazısı yapıldı. Kazı alanından çıkarılan eserle ilgili tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, heykel başının Makedonya Kralı Büyük İskender´e ait olduğu tespit edildi. 20 santimetre büyüklüğündeki eserin milattan sonra 2´nci yüzyılda Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Tarihi eser Amasra Müzesine teslim edildi.

DÜZCE'DE DE BULUNMUŞTU

Öte yandan, dün Düzce'de Konuralp Antik Kenti'nde arkeologlar tarafından yapılan kazıda da Makedonya Kralı Büyük İskender´e ait heykel başı bulunmuş, eser müzeye teslim edilmişti.