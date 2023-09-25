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        Denizde dinamitle balık avlayan 2 kişi, suçüstü yakalandı

        BARTIN'da,sahilde dinamitle balık avlayan S.D. (54) ve F.K. (50), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca 33 bin 127'şer TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:00
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        Denizde dinamitle balık avlayan 2 kişi, suçüstü yakalandı
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        BARTIN'da,sahilde dinamitle balık avlayan S.D. (54) ve F.K. (50), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca 33 bin 127'şer TL idari para cezası kesildi.

        Güzelcehisar sahilinde dün akşam saatlerinde 5 metre uzunluğundaki tekne ile denize açılan S.D. ve F.K. dinamitle balık avlamaya başladı. Denizde patlama seslerini duyanlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bildirdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, botlarla bölgeye gelerek, 2 balıkçıyı suçüstü yakaladı. Teknede yapılan aramada denize atılmak üzere hazırlanmış 4 dinamit, 5 fünye ve dalgıç malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve F.K.'ye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 33 bin 127'şer TL idari para cezası uygulanırken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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