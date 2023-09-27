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        Abdulhamit Gül: Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var

        AKParti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "1 Ekim'de açılacak Meclisin yeni dönemiyle beraber, Türkiye artık darbe anayasasından kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasını yapacaktır. Bu konuda bizim temennimiz tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu, sivil, yeni bir anayasayı yapması hususunda beklentimiz vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çoğulcu, demokratik daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:40
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        Abdulhamit Gül: Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var
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        AKParti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "1 Ekim'de açılacak Meclisin yeni dönemiyle beraber, Türkiye artık darbe anayasasından kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasını yapacaktır. Bu konuda bizim temennimiz tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu, sivil, yeni bir anayasayı yapması hususunda beklentimiz vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çoğulcu, demokratik daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır" dedi.

        AK Parti Grup Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bartın´da düzenlenen `2023 Şehir Buluşmaları´ programına katıldı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan ve teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Gül, parti binasında düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        `KILIÇDAROĞLU´NUN KAZANACAĞI TEK SEÇİM, GENEL BAŞKANLIK SEÇİMİDİR´

        Konuşmasında CHP'yi eleştiren Abulhamit Gül, "Yine seçim olsun diye CHP'nin sözcülerinin açıklamaları var. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimde milletimiz iradesini ortaya koydu. Bunlar seçimlerden kongreyi, delege seçimi ve il başkanlığı seçimini anlıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçim de genel başkanlık seçimidir. Onun, onların vizyonu sadece CHP içerisinde bir yerlere gelmek, seçim kazanmak. Türkiye´ye dair projesi vizyonu olmayan bu muhalefetin ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Bir çivi çakmadıkları, taş üstüne taş koymadıkları muhalefetin bu hali Türkiye demokrasisi açısından üzücüdür. Türkiye'nin kaliteli, Türkiye'nin gerçekten projeye dair, Türkiye'nin projeksiyonuna dair fikir taşıyan bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefetin bu anlamda boşluğu da hala hissedilmektedir" dedi.

        `AK PARTİ OLARAK ÇAĞRIMIZ, TÜM PARTİLERE GELİN BU ANAYASAYI BERABER YAPALIM´

        Abdulhamit Gül, Türkiye´nin yeni sivil bir anayasası olması gerektiğini belirterek, "1 Ekim'de açılacak Meclisin yeni dönemiyle beraber, Türkiye artık darbe anayasasından kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasını yapacaktır. Bu konuda bizim temennimiz tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu, sivil, yeni bir anayasayı yapması hususunda beklentimiz vardır. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır. Çoğulcu, demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bunu da yine toplum tüm kişileriyle konuşarak, ortaklaşarak bir yeni anayasayı yapacağız. Bu konuda da AK Parti olarak çağrımız tüm partilere gelin bu anayasayı beraber yapalım, darbe anayasasından ülkemizi kurtaralım. Bunu yapabilecek güçteyiz. Milletimizin de beklentisi bu yöndedir. Hep beraber 85 milyon vatandaşımızın burada emeğinin olduğu, fikrinin olduğu bir anayasayı Türkiye hak ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni sivil anayasadır. Bunu da hep beraber bu dönemde gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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