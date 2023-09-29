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        Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

        BARTIN´daözel bir rehabilitasyon merkezine, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5´i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:20
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        Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
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        BARTIN´daözel bir rehabilitasyon merkezine, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5´i tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezi teknik ve fiziki takibe alındı. Savcılığın talimatıyla Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rehabilitasyon merkezine operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezinin aralarında yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından rehabilitasyon merkezinde yapılan aramada çok sayıda belgeye el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen İ.İ., A.Ö., E.B., F.Ş., M.K, `Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına´ dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanırken, S.A., B.G, M.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.Ç., S.T ve R.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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