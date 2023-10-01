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        12 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        BARTIN'da,aynıköyde yaşadıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, kent merkezindeki bir metruk binada cinsel istismarda bulunan S.K.(61) ve Ö.Ç.(24) yarı çıplak şekilde jandarma tarafından yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:27
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        12 yaşındaki çocuğu kaçırıp cinsel istismarda bulunan 2 şüpheli tutuklandı
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        BARTIN'da,aynıköyde yaşadıkları 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, kent merkezindeki bir metruk binada cinsel istismarda bulunan S.K.(61) ve Ö.Ç.(24) yarı çıplak şekilde jandarma tarafından yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Bartın merkeze bağlı bir köyde oturan 12 yaşındaki kız çocuğu, dün öğle saatlerinde kayboldu. Kız çocuğunun babası, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda çocuğun aynı köyde yaşayan S.K. ve Ö.Ç. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarmanın çalışmasıyla şüphelilerin Çaydüzü Mahallesi'ndeki metruk bir binada olduğu tespit edildi. Dün akşam saatlerinde metruk binaya baskın yapıldı. Baskında, S.K. ve Ö.Ç. yarı çıplak şekilde kız çocuğuyla birlikte bulundu. Çocuk, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, 2 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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