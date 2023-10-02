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        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

        BARTIN'da,sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katları ile caddeleri su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:15
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        Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu
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        BARTIN'da,sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katları ile caddeleri su bastı.

        Kentte, dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. 20 dakika aralıksız süren yoğun sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Araç sürücüleri ise suyla kaplanan cadde ve sokaklarda ilerlerken zor anlar yaşadıklarını belirtti. Belediye ekipleri, rögarları temizlemek için çalışma başlattı, meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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