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        KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 00:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 00:12
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        KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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         BARTIN'dayanyoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonete çarpan otomobilde yangın çıktı. Kazada yanan otomobilin sürücüsü Zeyit Baş (41) hayatını kaybederken kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Bartın Arıt yolu Sipahiler köyü mevkisinde meydana geldi. Sipahiler köyünden gelen Mehmet Bayrak (42) yönetimindeki 67 SE 550 plakalı kamyonet ana yola çıkmak istediği sırada, Bartın istikametinden gelen Zeyit Baş yönetimindeki 67 AAH 518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin ön kısmında yangın çıktı. Ağır yaralanan sürücü Zeyit Baş, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartıldı. Kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ile yanında yolcu olarak bulunan Hasan Köroğlu (45) da yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüler Zeyit Baş ve Mehmet Bayrak ile yolcu Hasan Köroğlu´nu Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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