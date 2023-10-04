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        Amasra'ya kruvaziyer ile 14 ayda 26 bin 162 Rus turist geldi

        BARTIN'ınAmasra Limanı'na 25'inci kez yanaşan `Astoria Grande´ isimli kruvaziyer ile 788 Rus turist daha geldi. Böylece 14 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 26 bin 162 oldu. İlk kez geceyi limanda geçirecek olan gemide halka açık eğlenceler düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:30
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        Amasra'ya kruvaziyer ile 14 ayda 26 bin 162 Rus turist geldi
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        BARTIN'ınAmasra Limanı'na 25'inci kez yanaşan `Astoria Grande´ isimli kruvaziyer ile 788 Rus turist daha geldi. Böylece 14 ayda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı 26 bin 162 oldu. İlk kez geceyi limanda geçirecek olan gemide halka açık eğlenceler düzenlenecek.

        Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan `Astoria Grande´ isimli kruvaziyer, Sinop ve İstanbul'a uğradıktan sonra bu sabah 788 yolcu ve 439 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı. Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, ilk kez ilçede gece konaklaması yapacak ve gemide halka açık eğlenceler düzenlenecek. Gemi, yarın akşam saatlerinde Ordu Ünye´ye hareket edecek. Kruvaziyer, 14 aylık süreçte Amasra'ya düzenlediği 25 seferde 26 bin 162 Rus turist taşıdı. Geminin yıl sonuna kadar 11 kez daha sefer düzenleyeceği öğrenildi.

        `RUSLAR AMASRA´YI ÇOK SEVDİ´

        Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, "Astoria Grande gemisi Amasra ilçemize 25´inci seferini bugün düzenliyor. İlçemize yapılan limanımızla birlikte şu ana kadar sadece 2023 yılında 16 bin turistimizi ağırladık. İlk kez gemimiz bu seferinde gece konaklaması yapacak. Gelen Rus turistlerimize farklı paketler sunarak, Bartın merkez, Safranbolu, gibi aktiviteler hazırladık. Yaklaşık 14 aylık süreçte de gemi acentasından bizlere Amasra ile ilgili olumlu görüşler yansıyor. Rus turistlerin Amasra´yı çok sevdiğini belirtiyorlar. Önümüzdeki zamanlarda farklı kruvaziyer gemileriyle bölgenin denizden ulaşımı daha da artacaktır" dedi.

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