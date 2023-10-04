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        Bartın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu

        BARTINmerkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:25
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        Bartın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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        BARTINmerkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcılığı tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yürütülen soruşturmada, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmalarında, yurt dışı menşeli internet sitelerinden yasa dışı bahis oynatan 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin kaldıkları yerleri belirleyen ekipler; Bartın, Muğla ve Sakarya'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 8 şüpheliden 5'i yakalanıp gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve takılı vaziyette boş şarjör, 5 cep telefonu, 1 laptop, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira, 600 dolar, kredi kartı, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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