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        Cama yapıştırılabilen filmden elektrik üreten projeye patent aldı

        BARTINÜniversitesi´nde (BARÜ) görevli Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy, atık polimerlerden üretilen cam filmi aracılığıyla güneş enerjisinden elektrik üretilebilen `akıllı pencere' sisteminin patentini aldı. Dr. Erkan Aksoy, "Bu geliştirdiğimiz malzeme yenilebilir enerjiyi sürdürebilirliği desteklemektedir. Özellikle enerji ihtiyacının arttığı bir dönemde artık temiz enerjiye yönelmektedir. Bu sayede geliştirdiğimiz teknikle beraber bunların hepsini sağlamaktadır. İleride hem ulusal hem de uluslararası pazarda yer almasını hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:15
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        Cama yapıştırılabilen filmden elektrik üreten projeye patent aldı
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        BARTINÜniversitesi´nde (BARÜ) görevli Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy, atık polimerlerden üretilen cam filmi aracılığıyla güneş enerjisinden elektrik üretilebilen `akıllı pencere' sisteminin patentini aldı. Dr. Erkan Aksoy, "Bu geliştirdiğimiz malzeme yenilebilir enerjiyi sürdürebilirliği desteklemektedir. Özellikle enerji ihtiyacının arttığı bir dönemde artık temiz enerjiye yönelmektedir. Bu sayede geliştirdiğimiz teknikle beraber bunların hepsini sağlamaktadır. İleride hem ulusal hem de uluslararası pazarda yer almasını hedefliyoruz" dedi.

        Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında 'Atık Polimerlerden Standart Işıldayan Film Üretim Yöntemi' başlıklı projenin çalışmalarına 1 yıl önce başlandı. Üniversitenin Proje ve Teknoloji Ofisi'nden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy tarafından başlatılan, atık polimerden üretilen, pencerelere yapıştırılabilen cam filmi ile elektrik üretilebilmesini sağlayan projenin çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Atık polimerden üretilen cam filminin pencerelere yapıştırılarak, güneş ışığından emilen enerjinin daha uzun dalga boyuna dönüşümünün sağlandığı bu sistem, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından tescillendi. 

        `YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRÜN´

        Projenin daha önce 6 kez TÜBİTAK projeleri arasında yer aldığını belirten Dr. Aksoy, sistemin çalışma prensipleri hakkında bilgiler verdi. Aksoy, "İlk olarak atık bir polimeri fizik ve termal özelliklerine göre seçip, bu malzemeyi laboratuvar ortamımızda tekrar geri kazanarak, dönüştürerek, bir film elde ettik. Bu polimer içerisine sadece yüzde 0,5 oranında yayıl etken boya katkısı yaptık. Bu boyanın güneş enerjisini emerek, yüzde yüze yakın florasans ışığını fotoniklere yönlendirerek, elektrik üretebilen bir sistem geliştirildi. Bu tamamen yerli ve milli bir üründür. Kendi laboratuvar imkanlarımızda sentezlerimiz yarı iletken yüksek teknolojik malzemeyi kullandık. Bu polimerin de yüzde 99 ve üzeri atık polimer olması da hem yenilenebilir hem de sürdürülebilir enerji kalkınma hedefini desteklemektedir. Laboratuvar ortamlarımızda üretilen bu film, birçok esnek yüzeye, dış yüzeylere, pencere sistemlerine monte edilebilir ve ürettiği kendi enerjisiyle beraber fotoniklere enerjinin lojistiği ile bu sistemleri besleyebilir ve elektrik üretebilir" dedi.

        `ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA YER ALMASINI HEDEFLİYORUZ´

        Dr. Erkan Aksoy projenin kendi laboratuvarlarında geliştirdiklerinin altını çizerek, "Bartın Üniversitemizin vermiş olduğu desteklerle beraber kendi laboratuvar altyapılarımızda yüksek teknolojik ürünler geliştirdik ve bunlarla ilgili tescil patent başvurularımız olduktan sonra patentini aldık. Bu yüzden mutluyuz, bu geliştirdiğimiz malzeme yenilebilir enerjiyi sürdürebilirliği desteklemektedir. Özellikle enerji ihtiyacının arttığı bir dönemde artık temiz enerjiye yönelmektedir. Bu sayede geliştirdiğimiz teknikle beraber bunların hepsini sağlamaktadır. İleride hem ulusal hem de uluslararası pazarda yer almasını hedefliyoruz" diye konuştu.

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