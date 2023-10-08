Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı

        BARTIN´da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu (46) Amasra´da saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN´da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu (46) Amasra´da saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, `Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme´ suçu kapsamında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu, Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu ilçede saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Kopoycu,  sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Bir yıl önce vurdular şimdi de feci dayak
        Bir yıl önce vurdular şimdi de feci dayak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesinde elektrik üretebilen "akıllı" pencere sistemi gelişti...
        Bartın Üniversitesinde elektrik üretebilen "akıllı" pencere sistemi gelişti...
        Cama yapıştırılabilen filmden elektrik üreten projeye patent aldı
        Cama yapıştırılabilen filmden elektrik üreten projeye patent aldı
        Bartın'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu
        Bartın'da bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu
        Bartın'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Bartın'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
        GÜNCELLEME - Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonund...
        GÜNCELLEME - Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonund...
        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5...
        Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5...