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        Bartın'da sel tatbikatı

        BARTIN'da,olası sel afetine karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde tatbikat gerçekleştirildi. 104 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalanlar ve suya kapılanlar kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:30
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        Bartın'da sel tatbikatı
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        BARTIN'da,olası sel afetine karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde tatbikat gerçekleştirildi. 104 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği selde mahsur kalanlar ve suya kapılanlar kurtarıldı.

        Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Bartın'da ilk kez, olası sel felaketinde arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Çağlayan mevkisinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre, Arıt bölgesindeki ırmağın taşması sonucunda hidroelektrik santralinde mahsur kalanlar, sel nedeniyle suya kapılanlar ve köylerde yardım bekleyenlerin kurtarılması canlandırıldı. Tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İtfaiye Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Degak-3 dalgıçları, Kızılay, sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 104 kişi görev yaptı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın da izlediği tatbikatta ekipler, sırasıyla yapılan anonslarla çeşitli hallerde mahsur kalanları kurtardı.

        Bartın'ın sıklıkla sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını ve ilk kez böyle bir tatbikatın yapıldığını söyleyen Vali Nurtaç Arslan, "Tatbikatın senaryosunu ilimizde sık sık sel afeti yaşadığımız için bu kurgudan yola çıktık. Bütün çözüm ortaklarıyla beraber bugün bu tatbikatımızı sonlandırdık. Tabii temennimiz bu tür olaylarla karşılaşmamamız ama afetler için de her zaman hazırlıklı olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bütün ekiplerimizle çok sayıda sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle beraber bir tatbikat yaptık. İnşallah gerçeğini yaşamayız ama küresel ısınmanın sonuçlarını da biliyoruz. Umarız ekiplerimiz açısından faydalı bir tatbikat olmuştur" diye konuştu.

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