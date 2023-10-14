Bakan Tunç: Maden kazasında sorumlular cezalarını çekecek

ADALETBakanıYılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden faciasının 1'inci yıl dönümü nedeniyle maden şehitleri anısına yapılan hatıra ormanındaki fidan dikme töreninde, davanın sürdüğünü belirterek, "Yargımıza güveniyoruz. Burada kimler sorumluysa elbette ki yargının vereceği karar neticesinde cezalarını çekecektir" dedi.

Amasra ilçesindeki maden faciasının 1'inci yıl dönümünde Bartın Amasra yolundaki 20 dekarlık alana 43 madencinin isminin yazıldığı 'Maden Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikim töreni yapıldı. 430 fidanın dikileceği törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentte Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Fidan dikimi öncesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, maden kazasında dava sürecinin devam ettiğini belirterek, "Şu anda Amasra kazasıyla ilgili olarak Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Yargımıza güveniyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargımız bu davada kimler sorumlu, bu kazanın sebebi neydi? Bu sebep ve özellikle tedbirsizlik noktasında kimlerin rolü vardı? Bunları tespit edecek olan elbette ki yargıya hep beraber güveneceğiz. Şu anda 7'si tutuklu 23 sanık var. Sayın Cumhurbaşkanımız, Amasra Maden Ocağı'nın o kazanın hemen sabahında da ifade etmişti. Şu anda yargımız gerekli dava sürecini takip ediyor, hepiniz takip ediyorsunuz. Hep beraber süreci takip edeceğiz ve burada kimler sorumluysa elbette ki yargının vereceği karar neticesinde cezalarını çekecektir. Tabii madencilerimizin yakınlarına, onların çocuklarına, onların emanetine sahip çıkmak bizlerin görevi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaza sonrası hemen bir kanun çalışması yaptık. Özellikle yakınlarının hakları, sosyal hakları, onların maaş durumlarıyla ilgili kanun çalışmamızı tamamladık. Tüm geriye dönük Kozlu kazası da dahil olmak üzere tüm maden kazalarında, kömür işletmelerinde, yeraltı madenciliğinde iş kazasına uğrayan, vefat edenlerle ilgili genel bir düzenleme yaparak özellikle madencilerimizin hakları, onların geride bıraktıklarının yakınlarının haklarıyla ilgili olarak gerekli kanun çalışmalarını da yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'FİLİSTİNDE HUKUKSUZCA İŞ YAPILIYOR'

İsrail'de süren savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Dünyanın gözü önünde Filistin'de meydana gelen olaylar hepimizi derinden sarsıyor. Millet olarak üzülüyoruz. Ve gerçekten orada çocukların katledilmemesi, sivil insanların, yaşlıların, kadınların üzerlerine bomba yağdırılmaması için çalışan, çabalayan bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli temaslarda, Dışişleri Bakanımız ve bölge liderleriyle de temas kurarak görüşerek oradaki akan kanın durması noktasındaki hassasiyetini sürekli dile getiriyor ve Türkiye olarak da insani yardım uçaklarımız hemen bölgeye hareket etti. 3 bin 160 bin metrekarelik bir alana sıkıştırılan 2 milyon Filistinli çoluk çocuk şu anda tehlike altında ve maalesef hukuksuzca bir iş yapılıyor. Özellikle haksız insan haklarına aykırı ve bir savaş suçu işleniyor adeta. Bir soykırım yapılıyor. Dolayısıyla dünyanın gözü önünde insan hakları kuruluşlarının maalesef sesi çıkmıyor. Maalesef uluslararası kuruluşlar insanlığın bütün sorunlarında olduğu gibi, Filistin meselesinde de bir çözüm olmadığını hep beraber görüyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde bu haksızlıklar, hukuksuzluklar cereyan ederken Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada hakkaniyeti, adaleti savunurken, dünya beşten büyüktür derken işte bu tür olaylar olmasın. Uluslararası sistem insanlığın problemlerine çözüm olsun diye bunu söylüyor. Ama maalesef tabii dünyada küresel güçlerin özellikle insan haklarını, demokrasiyi dillerinden düşürmeyenlerin nasıl bir katliama seyirci kaldıklarını, o katliama nasıl uçak gemileriyle bombalarıyla nasıl destek verdiklerini de hep beraber görüyoruz. Türkiye olarak insanlığın barışını, huzuru savunmaya devam edeceğiz inşallah. Oradaki Filistinli kardeşlerimizin can vermemesi, çocukların katledilmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülke olarak, barışın, huzurun, sözcülüğünü, adaletin, hakkaniyetin, sözcülüğünü yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Daha sonra, maden şehidi Aziz Köse'nin anısına sedir ağacını ailesiyle birlikte diken Bakan Tunç, diğer maden şehidi aileleriyle de görüşüp sohbet etti.