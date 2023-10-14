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        Bakan Tunç: Maden kazasında sorumlular cezalarını çekecek (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:15
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        Bakan Tunç: Maden kazasında sorumlular cezalarını çekecek (2)
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        BAKANTUNÇ,MAKARACI KÖYÜNDEKİ MEVLİD PROGRAMINA KATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasra'da maden faciasında hayatını kaybeden Serhat Kahraman'ın ailesine ziyarette bulunarak, dua etti. Bakan Tunç, daha sonra Amasra maden faciasında hayatını kaybeden madenciler Gökhan Mercan, Rahman Özçelik, Mustafa Can Yıldırım ve Gürdal Serenli için Makaracı köyündeki okul bahçesinde düzenlenen mevlit programına katıldı. 

        Okul bahçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Tunç, "1 yıl önce 14 Ekim'de geçen sene sizin ocaklarınıza ateş düştüğünde bütün Bartın'ın ocaklarına ateş düşmüştü. Hep yüreğimiz yaralanmıştı. Bütün ülkemiz üzülmüştü. Bütün millet olarak üzülmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen kazanın ertesi gün sabahında gelmişti ve bu köyde de dört cenazeyi birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızla kılmıştık. Şimdi onun sizlere selamını iletiyorum. Mevlit programına katıldığımızı ifade ettiğimizde selamlarını ve tekrar başsağlığı dileklerini iletti. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bir daha Rabbim böyle acılar ülkemize, milletimize yaşatmasın. Emanetlerine sahip çıkmak bizim vazifemiz. Sayın valimiz ve devletimizin tüm kurumları şehitlerimizin, maden kazasında vefat ettiğimiz 43 madencimizin yakınlarına, evlatlarına sahip çıkacağız. Onların emaneti, onları en güzel şekilde inşallah yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

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