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        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:45
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        Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü duruşma (2)
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        DANIŞTAY´DAN2MÜFETTİŞİN YARGILANMASI İÇİN İZİN ÇIKTI

        Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK´ya bağlı Amasra Müessese Müdürlüğünde geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen 43 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişlerinin yargılanması için soruşturma izni çıkmaması üzerine, mağdur avukatları konuyu Danıştay´a taşıdı. Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri İ.G. ve C.T.´nin 5 ile 11 Ekim 2022 tarihleri arasında yalnızca sözlü cevaplarla rapor oluşturduğu, madencilerin eğitimlerinin teorik aşamada kalmasına göz yumduğu ve metan seviyesiyle ilgili denetim yapmadığı yönünde karar verdi. Karar sonrası 2 müfettiş hakkında soruşturma ve yargılama izni verildi.

        `BU KARAR EMSAL BİR KARARDIR´

        Hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlarından Derviş Emre Aydın, "Biz hem müşteki aileleri ve Çağdaş Hukukçular Derneği olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının soruşturma izni verilmemesi kararına Danıştay´a itiraz etmiştik. Danıştay, aradan geçen 1 sene sonra incelemesini tamamladı ve iş müfettişlerinin hakkında soruşturma verilmemesi kararını kaldırılması gerektiğini oy birliği ile bir karar verdi. Alınan bu karar soruşturma süreci için çok önemli, çünkü bilirkişi heyeti olayın başında daha sonra sorumluluk tarifi yapmışlardı, bunun içinde hem TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki yetkililer ve Çalışma Bakanlığındaki müfettişlerde vardı. Verilen bu karar, kurumdaki bürokratlar içinde emsal niteliğinde teşkil edecek. Ama onların soruşturma süreci hala bekletiliyor, onların süreci hızlanacaktır. Şu anda Danıştay, 2 iş müfettişi hakkında soruşturma izni verdi" diye konuştu.

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