Amasra'daki maden faciası davasında tanık madencilerden üretim baskısı vurgusu BARTIN'ınAmasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasının 3'üncü gününde, tanık olarak dinlenen madencilerden Muharrem Sarıyıldız ile İsa Çoban, amirleri tarafından üretim baskısında bulunulduğunu söyledi.

BARTIN'ınAmasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 sanığın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasının 3'üncü gününde, tanık olarak dinlenen madencilerden Muharrem Sarıyıldız ile İsa Çoban, amirleri tarafından üretim baskısında bulunulduğunu söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise `bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

4'ÜNCÜ DURUŞMA PAZARTESİ BAŞLADI

Davanın 4'üncü duruşması, geçtiğimiz pazartesi sabahı başladı. İki günde mahkemede maden ocağında çalışan ve faciadan etkilenmeyen 60 madenci dinlendi. Akşam saatleriyle birlikte ara verilen duruşmaya, Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonunda yeniden başlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmanın 3'üncü gününde de tanık madenciler dinlenmeye devam edildi.

`TAŞ TOZU SADECE ANA YOLLARA SERPİLİRDİ´

Madende pano ayak işçisi olarak çalışan İsa Çoban ifadesinde, "Taş tozu uygulaması ocak genelinde 2-3 ayda bir yapılırdı. -350 kotuna taş tozu yoktu, sadece ana yollara atılırdı. Bu uygulama zaten çok yoktu. Ayrıca üretim baskısı vardı. Mesela bazı arkadaşlarımız o gün işe gelmemiş olsa da 'aynı kömürü çıkaracaksınız' diye çavuşlarımız bize baskı yapardı" dedi.

`MASKE EĞİTİMİNDE TEK MASKE AÇILIYORDU´

Nakliyat servisinde motorcu olarak çalışan tanık Muharrem Sarıyıldız da, "-350 kotunda taş tozu uygulaması görmedim. -250 kotunda ara ara taş tozu uygulaması yapılıyordu. Maske eğitimleri yeterli değildi. Mühendislerimiz bize 'maskemiz çok maliyetli' derdi. Biz mesela 20 kişi kursa giderdik, bir maskeyi açıp bize gösterirlerdi. Üretim baskısını bize amirlerimiz uyguluyorlardı. Herhangi bir vardiyada işçi gelmese bile aynı işi bizden istiyorlardı" diye konuştu.

Duruşmada tanıkların dinlenilmesine devam ediliyor.