Şarkıcı Betül Demir, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Bartınlıları coşturdu BARTINBelediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan pop müzik sanatçısı Betül Demir, sevilen şarkıları ile binlerce Bartınlıya coşkulu bir akşam yaşattı.

BARTINBelediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan pop müzik sanatçısı Betül Demir, sevilen şarkıları ile binlerce Bartınlıya coşkulu bir akşam yaşattı.

Şarkıcı Betül Demir, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Yalı mevkisinde hazırlanan alanda konser verdi. Konseri izlemeye Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Betül Demir'e, alanı dolduran binlerce vatandaş da eşlik etti.

Konserin sonunda şarkıcı Betül Demir, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu´nu sahneye davet ederek, ellerindeki Türk bayrakları ile 10'uncu Yıl Marşı'nı birlikte söyledi.