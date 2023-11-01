Rus turistler, lav sütunları ile Bartın Irmağı'nı gezdi

BARTIN'ınAmasra ilçesine kruvaziyerle gelen Rus turistler, 80 milyon yıllık lav sütunlarını gezip, Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, Sinop ve İstanbul'a uğradıktan sonra bu sabah 870 yolcusu ve 422 personeli ile Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, Amasra'nın tarihi ve turistik alanlarını gezdi. Rus turistlerden 50 kişilik grup, Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarını ve seyir terasını ziyaret etti, daha sonra Bartın kent merkezine geçip, burada Gazhane Parkı'nda yöresel yemekleri tattı, Bartın Irmağı'nda tekne turu yaptı. Turistler, kent merkezindeki tarihi alanları da gezdikten sonra Amasra'ya dönüş yapacak.