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        Bartın'da kaçak trol avcılığı yapan iki balıkçı teknesine 231 bin 860 TL ceza

        BARTIN'ınKurucaşile açıklarında kaçak trol avcılığı yapan 2 balıkçı teknesine toplam 231 bin 860 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:50
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        Bartın'da kaçak trol avcılığı yapan iki balıkçı teknesine 231 bin 860 TL ceza
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        BARTIN'ınKurucaşile açıklarında kaçak trol avcılığı yapan 2 balıkçı teknesine toplam 231 bin 860 TL ceza kesildi.

        Amasra'da bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile açıklarında kaçak trol avcılığı yapan 2 balıkçı teknesini karadan görüntüleyerek harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla balıkçı teknelerini durdurarak, tespit yaptı. Ekipler, kaçak trol avcılığı yapan 2 tekneye toplam 231 bin 860 TL idari para cezası kesildi. Teknelerde bulunan trol kapısı, bitkisel halat, zincir ve trol ağı gibi istihsal (elde edilen) malzemelerine el koyuldu.

        Yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadelede vatandaşların ihbarının önemli katkısı olduğunu belirten Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, her türlü ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini denetleme görevine aralıksız devam edileceklerini açıkladı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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