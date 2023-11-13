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        Bartın'da otomobil, devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

        BARTIN'dayol kenarına devrilen otomobildeki Engin Avcı (47) hayatını kaybetti; sürücü Aziz Gülüç (49) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:30
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        Bartın'da otomobil, devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
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        BARTIN'dayol kenarına devrilen otomobildeki Engin Avcı (47) hayatını kaybetti; sürücü Aziz Gülüç (49) yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Bartın istikametine giden Aziz Gülüç yönetimindeki 74 BM 126 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Gülüç ile yanındaki Engin Avcı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, kurtarılamadı.

        Emekli maden işçisi olduğu öğrenilen Avcı'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Tedavisi devam eden Gülüç'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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