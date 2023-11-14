Üzerine çaydanlık devrilen bebek, hava ambulansıyla sevk edildi

BARTIN´daüzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege Ateş, hava ambulansıyla Ankara´ya sevk edildi.

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde sabah saatlerinde 8 aylık Atlas Ege Ateş´in üzerine sobanın üstündeki çaydanlık devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlendi. İlk müdahalesi yapılan bebeğin Ankara´ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı bebeği alarak, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürdü. Vücudunun yüzde 30´luk kısmında yanık olan bebeğin bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.