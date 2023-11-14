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        Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:28
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        Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)
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        HASTANEDEYAŞAMINIYİTİRDİ

        Bartın´da yolcu minibüsünün devrildiği kazada yaralanan 11 kişiden Alperen Yılmaz (14), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz´ın tatil için Arıt köyünde imamlık yapan akrabasının yanına gittiği öğrenildi.

        2'si ağır, 10 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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