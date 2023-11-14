Yolcu minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı (2)

HASTANEDEYAŞAMINIYİTİRDİ

Bartın´da yolcu minibüsünün devrildiği kazada yaralanan 11 kişiden Alperen Yılmaz (14), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz´ın tatil için Arıt köyünde imamlık yapan akrabasının yanına gittiği öğrenildi.

2'si ağır, 10 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.