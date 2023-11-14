Irmağa düşen 2 kişi kurtarıldı
BARTIN´daırmağa düşen alkollü 2 arkadaş itfaiye ve polis ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
BARTIN´daırmağa düşen alkollü 2 arkadaş itfaiye ve polis ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi Yalı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olan Y.Ç. (50) ve Ö.U (55) isimli 2 arkadaş, dengelerini kaybederek ırmağa düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Irmakta çırpınan 2 kişi, itfaiye tarafından uzatılan halat yardımıyla sudan çıkartıldı. Y.Ç. ve Ö.U. tedbir amaçlı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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