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        Irmağa düşen 2 kişi kurtarıldı

        BARTIN´daırmağa düşen alkollü 2 arkadaş itfaiye ve polis ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:50
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        Irmağa düşen 2 kişi kurtarıldı
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        BARTIN´daırmağa düşen alkollü 2 arkadaş itfaiye ve polis ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi Yalı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olan Y.Ç. (50) ve Ö.U (55) isimli 2 arkadaş, dengelerini kaybederek ırmağa düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Irmakta çırpınan 2 kişi, itfaiye tarafından uzatılan halat yardımıyla sudan çıkartıldı. Y.Ç. ve Ö.U. tedbir amaçlı ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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