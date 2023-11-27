Bartın´da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü BARTIN´dadünsabah saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli fırtına ve denizde oluşturduğu dalgalar nedeniyle Güzelcehisar Sahili'ndeki yürüyüş yolunda, büfelerde, piknik alanında hasar meydana geldi.

BARTIN´dadünsabah saatlerinden sonra etkili olan kuvvetli fırtına ve denizde oluşturduğu dalgalar nedeniyle Güzelcehisar Sahili'ndeki yürüyüş yolunda, büfelerde, piknik alanında hasar meydana geldi.

Kentte dün sabah saatlerinden sonra başlayan kuvvetli fırtına ve beraberinde oluşan dalgalar, Güzelcehisar Sahili'ndeki yürüyüş yoluna, çay bahçelerine, büfelere ve piknik alanına zarar verdi.

KURUCAŞİLE VE TEKKEÖNÜ LİMANLARI HASAR GÖRDÜ

Fırtına nedeniyle Kurucaşile ilçesinde de dalgalar limanı aşarken, üzerindeki taşları yerlerinden söktü. Tekkeönü Limanı'nda bulunan elektrik direkleri dalgalar nedeniyle yıkıldı.

MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

Bartın´da mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yağan kar nedeniyle şaşkın olduklarını söyleyen bölge sakini Bilal Uğurlu, "Meteoroloji şiddetli rüzgar ve yağmur uyarısında bulunmuştu. Sabah kalkınca karı görünce çok şaşırdık. Bizim buralara kasım ayında kar yağdığını çok bilmeyiz. Şaşırdık" dedi.