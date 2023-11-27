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        Bartın´da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:20
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        Bartın´da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü (2)
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        24KÖYYOLU KARDAN KAPANDI

        Bartın'ın kent merkezinde aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkli oluyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 24 köye ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük Ahmetusta geçidi, Bartın-Kastamonu Soğucaksu geçidinde Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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