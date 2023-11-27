Bartın´da dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu ve büfeler zarar gördü (2)

24KÖYYOLU KARDAN KAPANDI

Bartın'ın kent merkezinde aralıklarla yağan kar, yüksek kesimlerde etkli oluyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 24 köye ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük Ahmetusta geçidi, Bartın-Kastamonu Soğucaksu geçidinde Karayolları ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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